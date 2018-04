Rheinische Post: Kommentar / Zu wenig Polizisten, aber zu viele Behörden = Von Thomas Reisener

Mit der Flüchtlingskrise hat die Bundespolizei

ab 2015 viele neue Aufgaben übernommen. Zum Beispiel muss sie bis

heute massive Sonderkontingente für den Schutz der

bayerisch-österreichischen Grenze stellen, wird intensiv an der

Registrierung von Flüchtlingen und an der Bekämpfung politisch

motivierter Kriminalität beteiligt. Bundesinnenminister Horst

Seehofer (CSU) will mit zusätzlichem Personal reagieren. Das ist gut,

denn schon jetzt kann die Bundespolizei wichtige Standard-Aufgaben

wie den Schutz der Bahnhöfe kaum noch gewährleisten. Auf einem

anderen Blatt stehen die ungenutzten Einsparmöglichkeiten. Warum

leistet sich eigentlich jedes Bundesland eine eigene Polizei? Und

warum gibt es zusätzlich noch eine für den Bund? Eine stärkere

Konsolidierung des bundesweiten Sicherheitsapparates birgt nicht nur

erhebliches Sparpotenzial. Sie wäre auch ein Beitrag zu mehr

Sicherheit. Seit den zahlreichen Behördenpannen im Fall des

Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri ist bewiesen, dass das

bundesweite Wirrwarr der Zuständigkeiten den Fluss wichtiger

Informationen behindert. Wenn nicht gar verhindert. Eine

Strukturreform des bundesweiten Polizeiapparates ist überfällig.

