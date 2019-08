Rheinische Post: Kommentar: Zum Wohle der Patienten

Eigentlich ist die Sache klar. Die

Notfallambulanzen in Deutschlands Krankenhäusern sind überlastet. Das

weiß jeder, der selbst einmal einen Notfall erlebte. Ein Grund sind

die Patienten, die eine Notfallambulanz gar nicht in Anspruch nehmen

sollten. Da mögen sich manche sehr „clever“ vorkommen. Statt

wochenlang auf einen Facharzttermin zu warten, versuchen sie, ihren

Befund im Krankenhaus zu erhalten. Es liegt aber auch daran, dass

viele Patienten gar nicht mehr wissen, wer für sie zuständig ist.

Krankenhaus, Notarzt oder doch Bereitschaftsdienst? Daher ist es

richtig, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die

Notfallversorgung reformieren möchte. Es braucht übergeordnete

Anlaufstellen, an die sich Patienten wenden können. Damit

medizinisches Fachpersonal einen Blick darauf hat, wer der richtige

Ansprechpartner ist. Bis dahin sind sich auch alle einig:

Krankenkassen, Ärzteschaft, Krankenhäuser. Sie alle begrüßen die

Pläne. Im Grundsatz. Es dürfe nur kein neuer Sektor des

Gesundheitswesens geschaffen werden, sagen sie. Das führe nur zu mehr

Bürokratie. Die Anlaufstellen seien eine gute Idee, aber sie müssten

sie alleinverantwortlich führen, sagen die Krankenhäuser. Die

existierenden Notfall- und Portalpraxen müssten auf jeden Fall in das

Konzept integriert werden, sagen die Ärzte. Krankenhäuser und Ärzte

sollten zur Zusammenarbeit verpflichtet werden, sagen die Kassen.

Alle Beteiligten müssen aufpassen, dass eine gute Idee nicht an

Zuständigkeiten scheitert. Das verlangt von allen

Kompromissbereitschaft. Denn am Ende darf es nicht allein darauf

ankommen, auf wessen Rechnung die neue Leistung verbucht wird. Ziel

muss die optimale Versorgung der echten Notfallpatienten sein.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell