Rheinische Post: Kramp-Karrenbauer: Erdogan darf bei Deutschlandbesuch keine Loyalitätskonflikte schüren

Deutschland muss den für Herbst geplanten

Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach den

Worten von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer für einen

offenen und kritischen Austausch nutzen. „Wir müssen darauf achten,

dass der türkische Staatspräsident den Besuch nicht dafür nutzt, die

Loyalitätskonflikte weiter zu schüren, in die er hier lebende Türken,

Deutsch-Türken oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund

durch seine Politik bringt“, sagte Kramp-Karrenbauer der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag). Deutschland habe es mit vielen

schwierigen Regimen auf der Welt zu tun. „Wir müssen Probleme bei

Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit immer transparent

ansprechen, auch in diesem Fall.“ Zugleich forderte sie mehr

Anerkennung für die Lebensleistung von Migranten in Deutschland. „Im

Saarland sind die zwei größten Zuwanderergruppen die der Italiener

und der Türken. Beide haben in den 1960er Jahren unglaublich viel zum

deutschen Wirtschaftswunder beigetragen. Und trotzdem haben sie wenig

Anerkennung für ihre Lebensleistung bekommen. Ich kann verstehen,

dass das kränkt.“ Integration müsse sehr viel stärker daran gemessen

werden, wer sich wie für die Gesellschaft einbringe. „Und ob jemand

sozusagen ein „Herzens-Deutscher“ geworden ist.“

