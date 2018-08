Rheinische Post: Laumann vergibt Gutachten zur Krankenhausreform in NRW

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

(CDU) hat den Umbau der Krankenhauslandschaft in NRW angeschoben. Wie

das Ministerium auf Nachfrage der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Freitag) bestätigte, hat der Minister bei der Berliner

Beratungsgesellschaft „Partnerschaft Deutschland GmbH“ das zentrale

Gutachten in Auftrag gegeben, das die Grundlage für den Umbau bilden

soll. „Ich erhoffe mir von dem Gutachten wichtige Erkenntnisse dafür,

was wir tun können, um die Krankenhausplanung – sowohl was die

Qualität als auch die Wirtschaftlichkeit angeht – zukunftssicher

machen“, sagte Laumann. Aus dem Gutachter-Auftrag, den die Redaktion

einsehen konnte, gehen die wichtigsten Eckpfeiler von Laumanns

angestrebter Reform hervor: NRW wird künftig wohl mit weniger

Krankenhäusern auskommen müssen, die allerdings in maximal 30

Auto-Minuten erreichbar sein sollen. Die Gutachter sollen zudem

offenbar den Weg für neue Zentralkliniken ebnen, in denen mehrere

Häuser ihre Kompentenzen bündeln. Konkret ist von Geburtshilfe-,

Brustkrebs- und Transplantationszentren die Rede sowie von „Zentren

für Seltene Erkrankungen“.

