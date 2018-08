Rheinische Post: Lehre aus Chemnitz: Rechtzeitig hinschauen

Die sächsische Polizei war in Chemnitz am

Sonntag überfordert, und sie war es am Montag Abend wieder, weil sie

das Potenzial derer unterschätzt hatte, die auf die Straße gehen

könnten. Natürlich helfen sich die Länderpolizeien aus, wenn

Großlagen erkennbar sind. Und auch die Bundespolizei steht zur

Unterstützung bereit. Doch in Sachsen kommt hinzu, dass die

Politikverantwortlichen über Jahre nicht wahrnehmen wollten, was sich

in verschiedenen Regionen entwickelte. Nun rächt sich das in

regelmäßigen Fehleinschätzungen und schafft schräge Bilder eines

Freistaates, die nicht mehr von der großen Mehrheit der friedlichen,

weltoffenen und toleranten Bürger bestimmt werden. Deshalb ist die

Lehre aus den ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Chemnitz,

rechtzeitig genau hinzuschauen, welches extremistische Potenzial sich

wo entwickelt – und vorbeugend zu handeln. Das bezieht sich nicht nur

auf den rechten Rand. Wer den gesamten linken mit einbezieht und

behauptet, hier gebe es nur eine Frontstellung zwischen Demokraten

und Rechtsextremen, der verkleistert die Gefahren. Selbstjustiz und

Ausschreitungen sind in Chemnitz genauso zu verurteilen wie am Rande

des G20-Treffens in Hamburg oder jedem anderen Schauplatz linker

Randale. www.rp-online.de

