Rheinische Post: Lehrerverband beklagt „Stillstand“ bei Digitalisierung der Schulen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes,

Heinz-Peter Meidinger, hat einen „Stillstand“ bei der Digitalisierung

der Schulen beklagt. „An vielen Schulen werden

Digitalisierungsmaßnahmen gerade zurückgestellt, weil die

Einrichtungen alle auf Geld vom Bund warten“, sagte Heinz-Peter

Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands, der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Statt dass die

Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung eine Beschleunigung

bringe, habe sie nun Stillstand zur Folge, beklagte Meidinger. Aus

Sicht der Lehrer darf keine Zeit mehr verloren werden. „Die Schulen

brauchen dringend die Infrastruktur für die Digitalisierung“, betonte

Meidinger. „Viele Schulen haben noch kein W-Lan. Dort, wo es

vorhanden ist, läuft es oft viel zu langsam“, kritisiert der

Lehrerverbandschef. „Wenn 40 oder 50 Schüler im W-Lan sind, dann ist

wegen der langsamen Datenübertragung kein Unterricht mehr möglich.“

Meidinger forderte, dass Bund und Länder nicht mehr länger mit dem

Finger aufeinander zeigen sollten.

Die für die Digitalisierung zuständige Runde der Staatssekretäre

hat seit einem Jahr nicht mehr getagt. Das geht aus einer Antwort der

Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor.

„Ob Schulen noch in dieser Wahlperiode mit dem ersten Geld rechnen

können, steht in den Sternen“, kritisierte die bildungspolitische

Sprecherin der Grünen-Fraktion, Margit Stumpp. Sie sieht auch die für

das Digitalisierungsprogramm notwendige Grundgesetzänderung in

Gefahr. „Niemand weiß, wie die Zweidrittel-Mehrheit sowohl im

Bundestag als auch im Bundesrat erreicht werden soll“, sagte Stumpp

der „Rheinischen Post“.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell