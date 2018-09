Rheinische Post: Linnemann: „Erwartungen an Brinkhaus nicht zu hoch schrauben“

Der stellvertretende Unionsfraktionschef

Carsten Linnemann hat die besondere Verantwortung der NRW-CDU in

Berlin angemahnt: „Die Verantwortung der NRW-CDU für die Bundes-CDU

war noch nie so groß wie heute“, sagte Linnemann der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag) „Um Vertrauen wiederzugewinnen, ist

NRW gefragt.“ Zugleich warnte er davor, vom neuen Unionsfraktionschef

Ralph Brinkhaus zu viel zu erwarten. „Wir dürfen die Erwartungen an

Herrn Brinkhaus nicht zu hoch schrauben“, betonte Linnemann. „Wir

haben einen Koalitionsvertrag, an den wir uns halten müssen. Die

Verantwortung der NRW-CDU besteht darin, Herrn Brinkhaus zu stützen.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell