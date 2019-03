Rheinische Post: Missbrauchs-Skandal von Lügde: Beweise blieben acht Wochen ungesichert

Der unzureichende Umgang der Polizei mit den

Beweismitteln im Missbrauchskandal von Lügde gefährdert deren

Verwendbarkeit vor Gericht. Das geht aus den Antworten auf einen

Fragenkatalog der Grünen-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag

hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag)

vorlagen. „Seitdem das Ministerium des Innern die Übernahme des

Ermittlungsverfahrens durch das Polizeipräsidium Bielefeld angeordnet

hat, ist der Schutz der Asservate vor Manipulation oder

unberechtigten Zugriffen gewährleistet“, heißt es in einer der

Antworten, die NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag im

Innenausschuss vortragen wollte. Die Anordnung erfolgte am 31. Januar

2019. Die örtliche Polizeibehörde in Lippe nahm die Beweismittel aber

bereits am 6. Dezember 2018 in Beschlag. Der Strafrechtler Klaus

Bernsmann von der Universität Bochum sagte der Zeitung: „Wenn die

Datenträger nicht ausreichend vor Manipulation geschützt waren, steht

ihre gerichtliche Verwertbarkeit in Frage.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell