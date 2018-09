Rheinische Post: Mittelstandsvereinigung der Union drängt Merkel zu Entscheidung für Hardware-Nachrüstungen von Dieselautos

Der Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU

und CSU, Carsten Linnemann, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel

indirekt aufgefordert, zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes von

Dieselfahrzeugen jetzt eine Entscheidung für Umbauten älterer Motoren

zu treffen. „Beim Thema Hardware-Nachrüstungen wurde bereits genug

Zeit verplempert. Autofahrer, die von Fahrverboten bedroht sind,

brauchen jetzt endlich eine Exit-Strategie, bei der die Fehler und

Versäumnisse des Staates und der Autoindustrie nicht bei ihnen

abgeladen werden“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). Er forderte „ein

Konzept zur finanziellen Unterstützung“. Als Problemverursacher

stünden Staat und Autoindustrie in der Verantwortung und müssten sich

an den Kosten beteiligen. Geld sei vorhanden. Aus dem Topf zur

Verkaufsförderung von Elektroautos sei nicht einmal ein Viertel der

Mittel abgerufen worden. In mehreren Städten drohen Fahrverbote, weil

die Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. Die SPD drängt seit

langem auf Hardware-Nachrüstungen – auf Kosten der Autoindustrie -,

die Union war bisher gegen eine solche Nachrüstung der Abgasreinigung

direkt am Motor und setzte vor allem auf Software-Updates bei 6,3

Millionen Dieselautos. Am Montag hatte sich der CDU-Vorstand aber

gesprächsbereit auch Hardware-Nachrüstungen gezeigt. Die CSU lehnt

das weiter ab. Merkel hatte für September eine Entscheidung

angekündigt.

