Rheinische Post: Neusser soll Anschlag auf Militärbasis Ramstein mitgeplant haben

Ein 22-jähriger Neusser steht im Verdacht, mit

einem mutmaßlichen Komplizen aus Wien ein Selbstmordattentat auf die

US-Militärbasis in Ramstein geplant zu haben. Das berichtet die

„Rheinische Post“ (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf das

Oberlandesgericht Düsseldorf. Der Neusser war im Januar 2017

festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Den für

das Attentat vorgesehene Sprengsatz soll der Neusser entsorgt haben.

Zumindest konnten ihn deutsche Ermittler bei einer Hausdurchsuchung

nicht finden. Das geht aus der Anklageschrift gegen den Wiener

hervor. Dieser steht zudem im Verdacht, einen Zwölfjährigen zu einem

Attentat auf einen Ludwigshafener Weihnachtsmarkt angestiftet zu

haben. Zu dem Anschlag kam es jedoch nicht. Wie der Sprecher des

Oberlandesgerichts, Michael Pohar, bestätigte, soll der Wiener den

Neusser im Zeitraum November/Dezember besucht haben. Dabei soll es zu

Probesprengungen in einem Park gekommen sein. Der Wiener soll zudem

eine heute 16 Jahre alte deutsche Internetbekanntschaft in Neuss nach

islamischem Recht geheiratet haben.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell