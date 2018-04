Rheinische Post: NRW schlägt Gipfel zu neuen Zentren für Flüchtlinge vor

Nordrhein-Westfalen hat nach der Ankündigung

von Bundesinnenminister Horst Seehofer zum Schaffen neuer

Ankunftzentren für Flüchtlinge einen Bund-Länder-Gipfel

vorgeschlagen, um die Details zu klären. „Wir brauchen schnellere

Entscheidungen, wer in Deutschland bleiben kann und wer zurückkehren

muss“, sagte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Über

eventuelle Standorte jener Zentren, in denen das gesamte

Asylverfahren ablaufen soll, hätten jedoch noch keine Gespräche

stattgefunden. „Ich schlage einen Bund-Länder-Gipfel vor, bei dem

nicht nur Aufnahme und Abschiebung diskutiert werden, sondern auch

über Bleibeperspektiven gut Integrierter und das notwendige

Einwanderungsgesetz“, erklärte der Vize-Regierungschef von NRW.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell