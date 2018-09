Rheinische Post: NRW-Schulministerin will Grundwortschatz zur Verbesserung der Rechtschreibung einführen

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will

einen Grundwortschatz einführen, um die Orthografie-Kenntnisse von

Grundschülern zu verbessern. Dieser soll dem Ministerium zufolge eine

Liste von Lernwörtern enthalten und damit als verbindliche Zielmarke

für die Vermittlung von Deutschkenntnissen gelten, heißt es in einem

Bericht der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Trotz

negativer Studien-Ergebnisse will Gebauer an der Rechtschreibmethode

„Schreiben nach Gehör“ im ersten Schuljahr festhalten. Laut

„Masterplan Grundschule“, der noch in diesem Jahr vorgelegt werden

solle, werde es weiterhin kein komplettes Verbot der umstrittenen

Methode geben, die auch „Lesen durch Schreiben“ genannt wird. Zurzeit

wird nach dieser Methode in den Klassen eins bis vier in NRW

unterrichtet.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell