Rheinische Post: NRW-SPD fordert Landesbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will für mehr

günstigen Wohnraum sorgen, indem kleinere Kommunen rund um

überlastete Großstädte beim Bau von Wohnungen stärker unterstützt

werden. In einem Strategiepapier, das am Freitag vorgestellt wird und

das der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag) in Auszügen

vorliegt, fordern die Sozialdemokraten dafür eine

Landeswohnungsbaugesellschaft. Im Kern sieht das Konzept vor, dass

kleinere, kreisangehörige Städte nicht mehr eigene Gesellschaften

gründen müssen, um auf kommunalen Grundstücken günstigen Wohnraum

bauen zu lassen. Das würde solche Städte oftmals überfordern,

argumentiert die SPD. Es sei effizienter, wenn NRW eine

Landeswohnungsbaugesellschaft (LWG) gründen würde. „Die Kommunen

können Gesellschafter der LWG werden und die Gesellschaft

beauftragen, auf kommunalen Grundstücken bezahlbaren Wohnraum zu

schaffen“, heißt es in dem Papier. Man wolle „private Investoren

nicht verteufeln“, schreiben die Autoren um NRW-SPD-Chef Sebastian

Hartmann. Eine staatliche Gesellschaft könne aber darauf verzichten,

nach zehn Jahren die Mietpreisbindung aufzugeben. Sie müsse keine

Gewinne machen, die Genossen rechnen daher mit stabilen, niedrigen

Mieten – auch wegen eines geringen Verwaltungsaufwands. Man habe ein

Konzept entwickelt, das ohne zusätzliche Haushaltsmittel des Landes

oder der Kommunen auskomme, heißt es in dem Papier. Im Detail will

die SPD, dass die LWG als Bauherr auftritt und die Errichtung der

Wohnungen mit Hilfe der NRW.Bank „und unter Nutzung der vorgesehenen

Tilgungsnachlässe“ finanziert. Klar sei, dass eine solche LWG „nicht

von heute auf morgen Zigtausende Wohnungen errichten“ könne. Man rede

von einer langfristigen Maßnahme. Aber: „Wenn es auch nur gelingt, in

den nächsten zehn Jahren 10.000 neue Wohnungen durch die LWG zu

errichten, wäre das ein wichtiger Beitrag“, schreibt die NRW-SPD.

