Rheinische Post: Pflegebeauftragter Westerfellhaus fordert Bundespflegekammern

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung,

Andreas Westerfellhaus, hat die Vertreter der Pflegeberufe

aufgefordert, sich besser zu organisieren. „Ähnlich wie die

Ärzteschaft sollten sich die Pflegeberufe in Kammern organisieren, in

Landes- und in einer Bundeskammer“, sagte Westerfellhaus der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Nur dann könne sich die

Profession Pflege gut organisieren, eine klare, deutliche Sprache

sprechen und ihre Interessen effektiv vertreten. Es sei erfreulich,

dass es Pflegekammern bereits in drei Bundesländern gebe und andere

sich auf den Weg gemacht hätten, betonte Westerfellhaus. „Ich hoffe,

dass sich bald die Erkenntnis durchsetzt, wie wichtig es ist, dass

auch eine Bundespflegekammer gegründet wird.“ Der Pflegebeauftragte

verwies darauf, dass es der Pflege immer noch schwer falle, „sich

eine wahrnehmbare Stimme in der Öffentlichkeit zu verschaffen“.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell