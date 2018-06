Rheinische Post: Problematische Rettung Kommentar Von Gregor Mayntz

Die Dresdner Flüchtlingshelfer waren 2015 schon

auf der Balkanroute aktiv, widmeten sich dann den in Griechenland

Gestrandeten und haben sich nun den Bootsflüchtlingen im Mittelmeer

verschrieben. Aus ihrer Sicht ist das nur konsequent. Es bekommt

jedoch schon einen schlechten Beigeschmack, wenn sie nach dem Prinzip

Geld gegen gutes Gewissen um Spenden werben. Es gibt keinen Zweifel

daran, dass jeder Mensch verpflichtet ist, einen Ertrinkenden vor dem

Tod zu retten. Doch prekär wird die Situation, wenn auch nur der

Verdacht entsteht, dass Verzweifelte sich gerade deswegen in

Lebensgefahr begeben, weil sie auf Retter setzen. Schlimm wird es,

wenn Wohlmeinende das Geschäft der Schleuser dadurch ankurbeln. Für

Innenminister Horst Seehofer (CSU) kommen diese publikumswirksamen

Rettungsaktionen zur Unzeit. Er will demonstrieren, dass Deutschland

mit harter Hand gegen illegale Migration vorgeht. Die Gegner dieses

Kurses können mit den Bootsflüchtlingen das Bild der Unmenschlichkeit

dagegensetzen. Beides verstärkt die Spaltung in der Gesellschaft.

