Rheinische Post: Protest von links nach rechts

von Michael Bröcker

Vor fünf Jahren verfügten Union und SPD fast über eine

Vier-Fünftel-Mehrheit im Bundestag. Rund 60 Prozent der Bundesbürger

wünschten sich nach der Bundestagswahl 2013 eine große Koalition. Die

Groko als Wunschmodell. Tempi passati. Seit 2015 sinkt die Zustimmung

– abgesehen von landespolitischen Sonderfällen – auch bei Wahlen. Die

Hessen-Wahl mit minus zehn Prozent für CDU und SPD ist nun der

vorläufige Tiefpunkt der Enttäuschung über die Berliner

Regierungskonstellation. Der Vertrauensverlust – man mag das

bedauern, es ist aber so – setzte in der Flüchtlingskrise ein und

erreichte seinen Höhepunkt im Asylstreit im Sommer. Merkels humane

Politik, unterstützt vom Koalitionspartner SPD, führte zu einem

Ansehensgewinn in der Welt, aber zur Entfremdung im eigenen Land. Der

Rechtsstaat war gerade zu Beginn nicht Herr des Verfahrens. Später,

befeuert durch die Silvesternacht in Köln, wurde schmerzhaft

deutlich, dass nicht nur Schutzsuchende kommen, sondern auch

Menschen, die Schutz ausnutzen und Gewalt ausüben. Einzelfälle,

gewiss. Aber doch zu viele Fälle von eigentlich ausreisepflichtigen

Asylbewerbern, die zum Messer greifen oder sich an einer Frau

vergehen. Die jüngste mutmaßliche Vergewaltigung in Freiburg durch

mehrere syrische Asylbewerber beruhigt die Lage nicht. Vor lauter

schlimmen Einzelfällen kommt man gar nicht dazu, die erfolgreichen

Integrationsbeispiele zu erzählen. Der nationale Konsens in der

Zuwanderungspolitik, den CDU, CSU und SPD vor Jahren hätten

präsentieren müssen, das Fordern und Fördern in der Integration

verbunden mit der Konsequenz bei Abschiebungen und der Härte

gegenüber kriminellen Asylbewerbern, hätte den Aufstieg der

Rechtspopulisten verhindern können. Nun scheint es zu spät. Die AfD

sitzt in allen deutschen Landtagen. Ein Graus. Der Aufstieg der

Rechtspopulisten korreliert mit dem Niedergang der Volksparteien.

Diese Logik ist zwingend. Wer übernimmt eigentlich dafür die

Verantwortung? Auf der anderen Seite hat der neue Kulturkampf die

Grünen zur Massenbewegung emporsteigen lassen. Der Protest gegen die

einst großen Volksparteien kommt auch von links. Wer eine liberale

Flüchtlingspolitik will, wer europäische Integration auch mit

Souveränitätsverzicht will, und wer den Fokus auf Ökologie und

Klimaschutz setzt,wählt Grün. Gerade die Jungen und die Frauen fühlen

sich zur neuen grünen Avantgarde mit dem unverbrauchten Personal

hingezogen. Die SPD wird in diesem Milieu nicht mehr gebraucht.

Andrea Nahles steht für vieles, aber nicht für Progressivität. Und

die Merkel-CDU? Sie schaut ihrem Siechtum weiter trotzig zu. Einen

überzeugenden Wahlsieg traut zwar kaum noch ein Funktionär seiner

Vorsitzenden zu. Aber wegmobben will man die verdiente Kanzlerin auch

nicht. Der Aufbruch wird vertagt. Die Groko flüchtet sich in einen

nebulösen Neustart. Mit denselben Themen und demselben Personal. Aha.

Die AfD und die Grünen dürften sich freuen. Sie werden weiter

wachsen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell