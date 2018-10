Kanzleramtsminister Braun sieht keinen Grund für personelle Konsequenzen an CDU-Spitze

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), sieht keine

Notwendigkeit, nach dem Landtagswahlergebnis in Hessen personelle

Konsequenzen an der Spitze der Bundes-CDU zu ziehen. „Angela Merkel

ist immer noch unser größtes Pfund. Es gibt gar keinen Grund daran zu

rütteln“, erklärte Braun im Fernsehsender phoenix (Sonntag, 28.

Oktober). Die Kanzlerin vertrete deutsche und europäische Interessen

hervorragend in der ganzen Welt.

Trotz des schwachen Abschneidens der Berliner Regierungsparteien

in Hessen hofft der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der

Unions-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer noch auf eine gute

Zukunft der großen Koalition. „Natürlich ist das kein schönes

Ergebnis. Aber die Groko ist besser als ihr Ruf. Das müssen wir

deutlicher machen“, so Grosse-Brömer.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer zeigte sich mit dem Ergebnis in

Hessen zufrieden und glaubte auch an eine Regierungsbeteiligung der

Liberalen. „Es sieht danach aus, dass wir gebraucht werden.“ Die

Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckhardt,

gab ihrer Erwartung Ausdruck, dass das starke Abschneiden ihrer

Partei sich auch in der Regierung niederschlagen müsse. „Der große

Zuspruch für uns sollte sich auch am Ende von Verhandlungen zeigen“,

meinte die grüne Fraktionschefin.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell