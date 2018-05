Rheinische Post: Riskante Post-Regel Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

Natürlich ist verständlich, wenn die Post

unbefristete Arbeitsverträge vorrangig Kolleginnen und Kollegen

anbieten will, die ihrer Aufgabe als Zusteller auch gewachsen sind.

Doch es ist eine riskante Strategie, den Niederlassungsleitern die

maximale Zahl von 20 Krankheitstagen in zwei Jahren vorzugeben, bis

zu der sie ohne Rücksprache einen Vertrag entfristen dürfen. Da mag

das Unternehmen auf Anfrage vehement beteuern, es ginge keineswegs

darum, alle etwas älteren Beschäftigten oder alle mit einer

gelegentlichen Erkältung auszusortieren, sondern nur eine grobe

Vorgabe zu machen, doch ein Störgefühl bleibt: Mehr als 20

Krankheitstage kommen schnell zusammen – der Konzern muss sich also

jeden Fall wirklich genau anschauen. Und er muss auch intern deutlich

machen, dass er fair ist: Wer einige Male fehlte, weil sein Kind

krank war, sollte dafür keinen Nachteil haben. Gesundheitskurse

müssen noch mehr angeboten werden. Davon abgesehen, kann der Konzern

allerdings stolz sein: 9000 Mitarbeiter in einem Jahr neu fest

einzustellen, das gelingt nur wenigen Unternehmen.

