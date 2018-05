Rheinische Post: Serbiens Präsident warnt vor Kosovo-Diktat

Der serbische Staatspräsident Aleksandar Vucic

hat im Vorfeld des EU-Balkan-Gipfels davor gewarnt, sein Land im

Streit um die vor zehn Jahren abgefallene frühere Provinz Kosovo vor

vollendete Tatsachen zu stellen. „Es ist völlig undenkbar, dass

Serbien bei einer Lösung des Konflikts am Ende mit leeren Händen

dasteht“, sagte Vucic der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen

Post“ (Donnerstagausgabe). „Wir brauchen einen fairen Kompromiss, und

das bedeutet, dass beide Seiten Zugeständnisse machen müssen. Es kann

gut sein, dass wir die größeren Opfer bringen müssen, aber eine

komplette Erniedrigung in dieser Frage kann man den Serben einfach

nicht zumuten.“ Er rechne mit einer neuen Welle des serbischen

Nationalismus, falls die Kosovo-Frage nicht einvernehmlich gelöst

werden könne. Vucic, der sein Land in die EU führen will,

bekräftigte, dass Serbien sich an Sanktionen gegen Russland nicht

beteiligen wird. Diese bedeute aber keine politische Anerkennung der

russischen Krim-Annexion. „Wir haben die Krim nicht als Teil

Russlands anerkannt, und wir werden das auch nicht tun“, sagte Vucic.

