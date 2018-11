Rheinische Post: Spahn plant im Fall seiner Wahl zum CDU-Chef Sonderparteitage zu den Themen Umwelt und Europa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will im

Falle seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden Sonderparteitage zu zentralen

politischen Themen abhalten. „Die CDU muss grundsätzlicher die

Zukunftsfragen diskutieren. Was bedeutet die Alterung für die

Gesellschaft, wo geht es mit der Digitalisierung hin, wie sieht

Deutschland in 30 Jahren aus? Damit müssen wir uns beschäftigen. Ich

würde einen Umwelt-Parteitag abhalten“, sagte Spahn der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Mittwoch). Strohhalm-Verbote gegen Plastikmüll

seien ihm zu kleines Karo. Die CDU müsse größer denken. Sie müsse

die Partei sein, die Umwelt, Klimaschutz und Arbeitsplätze und

Wachstum wieder zusammenbringe. „Und vor der Europawahl würde ich

einen großen Europa-Parteitag machen. Das alles ist wichtig für eine

lebendige Partei und darf nicht an den Ressourcen scheitern.“ Spahn

verwies zudem darauf, dass beim UN-Migrationspakt der „fatale

Eindruck“ entstanden sei, die Politiker würden sich um eine offene

Debatte drücken. „Das war auch schon bei TTIP so. Das schafft den

Raum für Verschwörungstheorien.“

