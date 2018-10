Rheinische Post: SPD-Linker Miersch verlangt Klarheitüber Geschäftsgrundlage mit Union

Der Vorsitzende der Parlamentarischen Linken in

der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hat Klarheit darüber

verlangt, ob es auch angesichts des bevorstehenden Wechsels an der

CDU-Spitze noch eine gemeinsame Geschäftsgrundlage mit der Union

gibt. „Nun tritt die tiefe Zerrissenheit der Union zutage, die in den

letzten Monaten schon für ständige Spannungen sorgte“, sagte Miersch

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Die Merkel-Kritiker

und Konservativen von CDU und CSU würden immer lauter. „Wir brauchen

jetzt Klarheit, ob es noch eine gemeinsame Geschäftsgrundlage gibt

und ob beziehungsweise wie Vertrauensbildung entstehen kann“,

forderte Miersch. „Die Klarheit brauchen wir in den nächsten Wochen

und nicht erst bis zur Revisionsklausel in einem Jahr“, so der

PL-Chef.

