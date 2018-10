Neue Westfälische (Bielefeld): Elmar Brok lobt Merkels Rückzug von Parteispitze

Der Bielefelder Europaabgeordnete Elmar Brok

(CDU) lobt die Entscheidung von Angela Merkel, sich von der

CDU-Spitze zurückzuziehen: „Nicht mehr für den Parteivorsitz zu

kandidieren ist eine kluge Entscheidung“, sagte Brok der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen. Der Bundesvorstand habe am Montag

aber einstimmig beschlossen, dass er Merkel weiterhin „als Kanzlerin

haben wolle“. Nun beginne ein Abstimmungs- und Moderationsprozess in

der Parteispitze um die Zahl und Namen der Kandidaten, die sich dann

beim Bundesparteitag zur Wahl stellen. Brok: „Ich gehe davon aus,

dass es insgesamt vier oder fünf werden.“ Über die Liste könnte

bereits am Sonntag während der Klausurtagung der CDU Klarheit

geschaffen werden. Zu möglichen Ambitionen des Güterslohers und neuen

Fraktionschefs Ralph Brinkhaus sagt Brok: „Der wird nicht für den

Parteivorsitz kandidieren.“

