Rheinische Post: SPD nennt Bedingungen für Soli-Abbau

Die SPD hat erstmals Bedingungen für einen

vollständigen Abbau des Soli genannt. „Wenn diese Debatte jetzt

wieder aufgemacht werden soll, muss im Gegenzug aber auch wieder über

Veränderungen im Einkommensteuerrecht gesprochen werden“, sagte der

finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding,

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Zuvor hatten CDU- und

CSU-Politiker ihren Willen bekräftigt, entgegen dem Koalitionsvertrag

noch in der laufenden Legislaturperiode den Soli vollständig

abzuschaffen. Binding nannte als Bedingung, dass bei einem kompletten

Aus für den Soli der Spitzensteuersatz erst bei höheren Einkommen

greifen und für höchste Einkommen angehoben werden sollte. „Auch

andere sozialpolitische Maßnahmen sind in den Blick zu nehmen“, fügte

der SPD-Politiker hinzu. Die Vorsitzende des

Bundestags-Finanzausschusses, Bettina Stark-Watzinger, stellte eine

Verbindung mit den Ausgaben für die Einheit her. „Mit dem Auslaufen

des Solidarpakts Ende 2019 fällt jeder verfassungsrechtliche Grund

weg, den Soli zu verlängern“, sagte die FDP-Politikerin. Die

Koalition hatte sich nach zähem Ringen darauf verständigt, ab 2021

auf zehn von derzeit 18 Milliarden Euro Steuereinnahmen aus dem Soli

zu verzichten. Nach den jüngsten Steuerschätzungen wird von der Union

aber mehr Spielraum gesehen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell