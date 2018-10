Rheinische Post: Stegner fordert ein Ende des Jammerns in der SPD

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl und zu

Beginn einer Basiskonferenz von Parteilinken an diesem Freitag und

Samstag hat SPD-Vize Ralf Stegner von seinen Parteifreunden ein Ende

des Jammerns gefordert. „Jammern über Umfragetiefs oder schwierige

Zeiten hilft uns gar nichts“, sagte Stegner der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag). „Wir Parteilinke machen Vorschläge für

solidarische und progressive Reformen unserer sozialen

Sicherungssysteme, die mit Sicherheit in weiten Teilen unserer

Mitgliedschaft Zustimmung finden werden“, sagte Stegner. Die

Äußerungen von Parteichefin Andrea Nahles zur Abkehr von der Agenda

2010 begrüßte Stegner. „Der Vorstoß von Andrea Nahles zeigt, dass wir

die Sozialstaatsdebatte nicht rückwärtsgewandt führen wollen.“ An die

Stelle von Hartz IV sollte ein neues System treten, das ein Leben

ohne Existenzängste ermöglicht, so Stegner. Elemente der Sozialreform

könnten ein sanktionsfreies Existenzminimum, eine eigenständige

Kindergrundsicherung, um Kinderarmut wirksam zu überwinden, Hilfen

für Alleinerziehende, steigende Mindestlöhne von mindestens zwölf

Euro, ein solidarisches Grundeinkommen mit Sozialversicherungspflicht

für Langzeitarbeitslose sowie gebührenfreie Bildung und eine

Weiterbildungsgarantie sein.

