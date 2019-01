Rheinische Post: Streik-Bilanz 2018: Gewerkschafter wieder konfliktfreudiger

Die Tarifauseinandersetzungen sind im Jahr 2018

wieder konfrontativer geworden. Das belegt eine Untersuchung des

arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die

die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Donnerstag) vorab berichtet. Beim

Konfliktintensitäts-Index vergaben die IW-Experte anhand einer Skala

Punkte, je nachdem, zu welchen Mitteln die Gewerkschaften im Laufe

der Auseinandersetzung gegriffen haben: Für reine Verhandlungen gab

es null Punkte, für eine Streikdrohung einen Punkt, für den Abbruch

der Gespräche zwei Punkte und so weiter. Für den extremsten Fall,

Arbeitskampf nach einer Urabstimmung, vergaben sie sieben Punkte. Da

ein einzelner Konflikt mehrfach eskalieren kann, addierten die

Forscher die Konfliktpunkte zusammen.

Am konfliktreichsten ging es demnach zwischen der irischen

Fluggesellschaft Ryanair und ihren Piloten zu. Dort fielen durch die

verschiedenen Konflikthandlungen 53 Konfliktpunkte an. Die

zweithöchste Konfliktintensität ergab sich in der Metall- und

Elektroindustrie. Dort registrierte das IW 35 Punkte. Völlig

konfliktfrei ging es dagegen in der chemischen Industrie vonstatten

(0 Punkte). Der Durchschnitt aller 22 Beobachteten

Tarifauseinandersetzungen lag bei 9,9 Punkten.

„Im Vergleich zu den beiden Vorjahren verlief das Tarifjahr 2018

weniger kooperativ. 2017 gab es je Tarifverhandlung im Durchschnitt

nur 3,5 Konfliktpunkte, 2016 waren es 8,8 Punkte. Konfliktreicher war

hingegen das Jahr 2015. Damals fielen im Schnitt 17,8 Konfliktpunkte

je Tarifverhandlung an“, schreiben die Autoren Hagen Lesch und

Christian Kestermann. Die Verhandlungsdauer betrug ihnen zufolge 2018

im Schnitt 4,8 Monate, 2017 waren es nur 3,2 Monate und 2016

lediglich 4,3 Monate. Im Konfliktjahr 2015 zogen sich die

Verhandlungen im Schnitt bis zu 6,2 Monate hin.

