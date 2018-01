Rheinische Post: Terminservicestellen derÄrzte 2017 stärker nachgefragt

Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen

Vereinigungen sind 2017 deutlich stärker nachgefragt worden als im

Jahr zuvor. Nach bisher vorliegenden Zahlen rechnet die

Kassenärztliche Bundesvereinigung bundesweit mit rund 190.000

vermittelten Terminen für das Jahr 2017, wie ein Sprecher auf Anfrage

der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe)

mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es 120.000 über

Servicestellen vermittelte Termine. Grund für den Anstieg ist die

starke Nachfrage nach Psychotherapie-Terminen, die erst seit April

2017 von den Servicestellen neben anderen Facharztterminen vermittelt

werden. Im zweiten Quartal bezogen sich allein 40 Prozent der

vermittelten Termine auf den Bereich Psychotherapie, im dritten

Quartal 2017 waren es sogar 43,2 Prozent. „Im Vergleich zu rund

einer Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten jährlich in den Praxen der

Niedergelassenen zeigt sich, dass die Nachfrage nach Vermittlungen

durch die Terminservicestellen gering ausfällt“, sagte der Chef der

Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen. Grundsätzlich

bilanzierte Gassen: „Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen

Vereinigungen funktionieren gut.“

Kontext:

Seit Anfang 2016 sind die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV)

gesetzlich dazu verpflichtet, Facharzttermine zu vermitteln, wenn die

Patienten selbst keinen Arzt finden. Voraussetzung ist, dass die

Patienten eine als dringlich gekennzeichnete Überweisung von ihrem

Hausarzt vorlegen können. Dann muss die KV innerhalb von vier Wochen

für sie einen Arzt in zumutbarer Entfernung finden. Besonders gefragt

waren bisher Termine bei hoch spezialisierten Fachärzten wie

Neurologen, Radiologen, Kardiologen und Gastroenterologen. Seit dem

Start der Vermittlung von Terminen auch in Psychotherapie-Praxen

werden diese am stärksten gefordert.

