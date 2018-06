Rheinische Post: Union beharrt nicht mehr auf IWF-Beteiligung bei Griechenland-Rettung

Die Union will bei der Griechenland-Rettung

nach den Worten ihres Chefhaushälters Eckhardt Rehberg nicht mehr um

jeden Preis darauf beharren, dass der IWF sich weiter finanziell

beteiligt. „Alles in allem summieren sich die Forderungen des IWF für

Schuldenerleichterungen auf eine dreistellige Milliardensumme“, sagte

Rehberg der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Wenn sich der

IWF damit durchsetzt, ist für mich die Grenze erreicht, an der ich

sage: Wir verzichten auf die IWF-Beteiligung“, sagte Rehberg.

Bisher hatte die Union die IWF-Beteiligung zur Bedingung für

weitere Hilfskredite an Griechenland gemacht. „Der IWF will alle

seine bisher an Griechenland ausgereichten Kredite umschulden, das

sind rund zehn Milliarden Euro. Die soll künftig der

Euro-Rettungsschirm ESM schultern“, sagte der CDU-Politiker. Auch das

könne seine Fraktion nicht akzeptieren. Noch ist die Entscheidung

über eine letzte IWF-Beteiligung in Höhe von 1,6 Milliarden Euro am

Griechenland-Rettungsprogramm aber nicht endgültig gefallen. „Das

Ausmaß der Schuldenerleichterungen muss begrenzt bleiben“, sagte

Rehberg.

