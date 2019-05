Rheinische Post: Union hält SPD-Grundrentenmodell für ungerecht

Nach Überzeugung von CDU/CSU führt die

Grundrente nach dem Konzept der SPD zu einer überproportionalen

Besserstellung von Teilzeitbeschäftigten, bevorzugt Partnerschaften

nach traditionellem Rollenmodell und sorgt für deutlich höhere

Aufwertungen von Renten als im Koalitionsvertrag vorgesehen. Dies

geht aus Berechnungen im Auftrag der Union hervor, die der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) vorliegen. Demnach käme ein

Arbeitnehmer, der 35 Jahre lang in Teilzeit beschäftigt war und dabei

im Durchschnitt 0,4 Entgeltpunkte für die Rente erworben hat, im

Alter inklusive Grundrente auf 896,84 Euro. Exakt die gleiche Summe

bekäme der Arbeitnehmer, der im Niedriglohnsektor in Vollzeit

durchschnittlich 0,6 Entgeltpunkte pro Jahr für die Rente gesammelt

hat. Der Unterschied: Ohne Grundrente hätte der Teilzeit-Arbeitnehmer

nur 448,42 Euro Rente und der Vollzeit-Niedriglöhner 672,63 Euro

monatlich. Das Rechenmodell zeigt auch, dass eine alleinerziehende

Mutter mit zwei Kindern, die 30 Jahre im Durchschnitt 0,6

Entgeltpunkte erworben hat, inklusive Grundrente auf 896,84 Euro

kommt. Die gleiche Summe bekäme die zweifache Mutter mit gleicher

Erwerbsbiographie und einem gut verdienenden Partner. Die Union

prangert mit ihren Berechnungen zudem an, dass Renten, „die bereits

ungefähr dem durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf im Alter

entsprechen“, um ein Drittel aufgewertet würden. Im Koalitionsvertrag

ist ein Aufschlag von lediglich zehn Prozent vorgesehen.

