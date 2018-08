Rheinische Post: Verfassungsschutz sieht in Chemnitz Zusammenhang mit rechtsextremistischen Hooligans

Angesichts der jüngsten ausländerfeindlichen

Ausschreitungen in Chemnitz hat der sächsische Verfassungsschutz auf

einen Zusammenhang mit regionalen Hooligan-Gruppierungen hingewiesen.

„Diese Szene war auch in der jüngeren Vergangenheit wiederholt

beteiligt an gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Personen mit

Migrationshintergrund“, sagte Verfassungsschutzpräsident Gordian

Meyer-Plath der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). Teil der

regionalen gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene seien „aus dem

Umfeld des lokalen Fußballvereins agierende, feste

rechtsextremistische Hooligan-Strukturen“, wie etwa die „NS-Boys“

oder die Gruppe „Kaotik Chemnitz“.

