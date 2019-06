Rheinische Post: Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf zieht deprimierende Bilanz

Der Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde

Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, zieht nach 33 Jahren im Amt

deprimiert Bilanz. Er fühle sich wie die ehemaligen Vorsitzenden des

Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis und Paul Spiegel,

am Ende ihrer Amtszeit, sagte Szentei-Heise der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Montag): „Ich stehe nach 33 Jahren da und habe

das Gefühl, ich habe nichts erreicht.“ Die Jüdische Gemeinde

Düsseldorf sei immer eine offene Gemeinde gewesen, die eng mit der

Stadtgesellschaft zusammengearbeitet habe. Nun aber erhalte er immer

mehr antisemitische Briefe, die sogar mit Klarnamen versehen seien.

Zuletzt war in Düsseldorf ein Rabbiner auf offener Straße beleidigt

worden. Dies sei kein Einzelfall, sagte Szentei-Heise. Zunehmend

werde unter Gemeindemitgliedern über eine Ausreise nach Israel

diskutiert.

