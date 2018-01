Rheinische Post: Voßkuhle wehrt sich gegen Kritik aus der Politik

Andreas Voßkuhle verteidigt das

Bundesverfassungsgericht gegen den Vorwurf des ehemaligen

Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, das Gericht kenne seine

Grenzen nicht. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagte der

in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe): „Das

Gericht muss seine Grenzen kennen. Das tun beide Senate in der Regel

bewusster und umsichtiger, als man vielleicht von außen immer ohne

Weiteres erkennen kann.“ Das Verfassungsgericht beurteile ihm

vorgelegte, abgeschlossene Sachverhalte nach Maßgabe des

Grundgesetzes. „Dieser Modus ist ganz anders als die Arbeitsweise in

einer Regierung oder in einem Parlament“, sagte Voßkuhle. „Die häufig

als Vorwurf gemeinte Feststellung, das Bundesverfassungsgericht sei

ein politischer Akteur, verdeckt diese zentrale Differenz und ist

insofern wenig hilfreich“, sagte er. Gleichwohl habe das, was das

Gericht tue, eine „politische Dimension“.

