Rheinische Post: VRR rechnet mit „Jahrzehnt der Baustellen“

Der Chef des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR),

Ronald Lünser, bereitet die Fahrgäste auf eine jahrelange Bauphase im

Schienennetz vor. Der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag)

sagte er: „Es war bitter nötig, dass wieder Milliarden in die Schiene

in NRW fließen.“ Das System sei am Limit. „Nun ist ein Jahrzehnt der

Baustellen angebrochen – mit Großprojekten wie dem Umbau des Knotens

Köln, dem RRX-Ausbau und der Betuwe-Linie.“ Hinzu kämen kleinere

Projekte, und in Summe seien es dann knapp 1000. „Dass grundsätzlich

investiert und gebaut wird freut mich zwar, aber wir werden

Bauzustände haben, in denen über Wochen auf mancher Linie gar nichts

fährt“, sagte Lünser.

Mit Blick auf das Baustellenmanagement der Deutschen Bahn sagte

der VRR-Chef: „Früher war ich ein dogmatischer Anhänger von ,Bauen

unterm rollenden Rad– - also längere Baustellenphasen, in denen

Schienen offengehalten wurden, um den der Betrieb aufrechtzuerhalten.

In der heutigen, extrem angespannten Situation fährt man mit

der radikaleren ,Augen zu und durch—Methode besser.“ Wenn man einen

ordentlichen Ersatzverkehr hinbekomme, sei die kurzzeitige

Vollsperrung das kleinere Übel.

