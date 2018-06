Rheinische Post: Wuppertal Rekordhalter bei der „Waffenamnestie“

In keiner anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen

sind im Rahmen der sogenannten Waffenamnestie mehr Waffen abgegeben

worden als in Wuppertal. Dies ergab eine Umfrage der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag) unter den Kreispolizeibehörden des

Landes. „Bei uns wurden 1137 Waffen abgegeben, davon 710 Kurz- und

427 Langwaffen“, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei der

Redaktion. In Duisburg wurde dagegen bislang keine einzige Waffe

freiwillig bei der Polizei abgeliefert. „Wir melden diesbezüglich

Fehlanzeige“, sagte eine Sprecherin der Polizei Duisburg. Laut der

Umfrage wurden in Düsseldorf bisher knapp über 30, in Köln 90, in

Essen rund 120 und in Aachen 361 Waffen abgegeben worden. Noch bis

zum 1. Juli können Bürger in Nordrhein-Westfalen freiwillig illegale

Waffen und Munition bei der Polizei abgeben.

