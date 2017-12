Rheinische Post: Zahl der gesetzlich Versicherten auf Rekordhoch von 72,7 Millionen

Die Zahl der gesetzlich Versicherten ist zum 1.

Dezember 2017 auf das Rekordhoch von 72,7 Millionen gestiegen – immer

mehr Privatversicherte wechseln zu gesetzlichen Krankenkassen. „2016

kamen zum fünften Mal in Folge mehr Menschen von einer privaten

Krankenversicherung in eine gesetzliche Krankenkassen als umgekehrt“,

sagte die Chefin des Krankenkassen-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer,

der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe).

Während 129.100 die gesetzliche Krankenversicherung in Richtung eines

privaten Versicherungsunternehmens verlassen hätten, seien 130.200

den umgekehrten Weg gegangen, betonte Pfeiffer. Sie verwies darauf,

dass am 1. Dezember 2017 mit 72,7 Millionen Versicherten so viele

Menschen wie noch nie in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen

seien. Pfeiffer betonte: „Ich glaube, wir können in Deutschland sehr

froh sein, dass wir ein System haben, das über 90 Prozent der

Bevölkerung auf einem so hohen Niveau versorgt, und zwar ohne Ansehen

der Person oder des Geldbeutels.“

