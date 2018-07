Rheinische Post: Zentralratspräsident Schuster bestürzt über Wehrhahn-Urteil

Der Präsident des Zentralrats der Juden in

Deutschland, Josef Schuster, hat mit Bestürzung auf den Freispruch im

Düsseldorfer Wehrhahn-Prozess reagiert. „Das Urteil des Landgerichts

Düsseldorf im Wehrhahn-Prozess hat mich bestürzt“, sagte Schuster der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Auch wenn er den

Freispruch des Angeklagten nicht nachvollziehen könne, so respektiere

er die Entscheidung des Gerichts, sagte er. „18 Jahre nach dem

Anschlag auf jüdische Sprachschüler in Düsseldorf-Wehrhahn werden die

Täter noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen“, sagte Schuster.

„Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern zutiefst enttäuschend.“ Jetzt

müsse umso intensiver weiterermittelt werden, um den oder die Täter

zu überführen, forderte der Präsident des Zentralrats der Juden.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell