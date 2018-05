Rheinische Post: Zu dicker Schluck aus der Pulle für die Post

von Reinhard Kowalewski

Der Plan der Deutschen Post, das Porto für einfache Briefe von 70

Cent direkt auf 80 Cent zu erhöhen, ist unklug und unangemessen.

Unangemessen ist, eine Preiserhöhung von rund 14 Prozent

anzuvisieren, obwohl die allgemeine Inflation in Deutschland nicht

einmal bei zwei Prozent im Jahr liegt. Da tröstet es wenig, dass die

letzte Preiserhöhung nun bald drei Jahre zurückliegt. Und erst recht

tröstet es Privatkunden wenig, dass sie nur einen sehr kleinen Teil

der Briefe versenden. Der Preis eines einzelnen Briefs zählt für sie

– nicht das jährliche Budget. Außerdem zeigt die Marktentwicklung,

dass die Post sich mit immer neuen Preiserhöhungen keinen Gefallen

tut. Zwischen 2015 bis 2017 lag die Zahl der jährlich in Deutschland

versandten Briefe zwar konstant bei 15,7 Milliarden Stück, doch der

Anteil der Post sank von 13,9 Milliarden Sendungen im Jahr 2014 auf

nur noch 12,7 Milliarden Stück in 2017. Was bedeutet dies? Der gelbe

Riese sollte besser weiter in den Service investieren als Kunden mit

einer zu radikalen Preiserhöhung zu vergraulen. Und die Netzagentur

kann es sich ganz einfach machen: Sie sollte signalisieren, dass sie

mit einer Erhöhung auf 75 Cent leben kann, 80 Cent wären zuviel.

