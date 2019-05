Rheinische Post: Zwangsprostitution wirksamer bekämpfen

von Kirsten Bialdiga

Ein neues Bundesgesetz, das seinen Namen nicht verdient: Das

Prostituiertenschutzgesetz schützt die Prostituierten nicht. Vielmehr

verschlimmert es ihre Situation oft sogar. Ein Bericht der

Landesregierung kommt zu dem Ergebnis, dass in NRW nur jede sechste

der Anmeldepflicht nachkommt. Nachtclubs schließen, viele Frauen sind

Freiern und Menschenhändlern damit noch schutzloser ausgeliefert als

zuvor. Der dem Gesetz zugrunde liegende Gedanke, mehr für den Schutz

der Prostituierten zu tun, ist ja richtig. Dass nicht einmal bekannt

ist, wie viele in Deutschland arbeiten, spricht für sich. Nur geht

das Gesetz an der Wirklichkeit komplett vorbei: Wer ohne Wissen

seiner Familie als Prostituierte arbeitet, wird durch einen

Berufsausweis mit Passfoto eben leicht erpressbar. Auch deshalb

hatten Experten frühzeitig vor dem Gesetz gewarnt.

Wer die Frauen wirklich schützen will, muss viel konsequenter

gegen die weit verbreiteten mafiösen Strukturen in dem Gewerbe

vorgehen. Gegen Menschenhändler etwa, die junge Mädchen ködern und in

Deutschland als Zwangsprostituierte unter erbärmlichen Bedingungen

für sich arbeiten lassen. Und der muss Freiern klar machen, dass sie

diese Ausbeutung erst möglich machen.

