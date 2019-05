Kölner Stadt-Anzeiger: Zahl der NRW-Ermittler gegen Kinderpornografie wird verdoppelt

Die Landesregierung will die Zahl der Ermittler gegen

Kinderpornografie im Landeskriminalamt (LKA) mehr als verdoppeln.

Bislang sind zwölf Beamte vorwiegend mit der Sichtung und Bewertung

von Fotos und Filmen mit kinderpornografischem Inhalt zuständig. In

Kürze sollen es 32 sein, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ in seiner

Montagausgabe berichtet. Für die 20 neuen Stellen hat das Land extern

Personal angeworben. Die Stellenausweitung habe Innenminister Herbert

Reul (CDU) bereits im Herbst 2018 angeordnet, betont ein

Ministeriumssprecher – also bereits vor Bekanntwerden des

Missbrauchsskandals von Lüdge. Im Oktober hatte Reul sich bei einem

Besuch im LKA ein ausführliches Bild von der Arbeit der

Kinderpornografie-Ermittler gemacht. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

sagte der Minister jetzt: „Kinderpornografie ist inzwischen ein

Massenphänomen, das wir noch viel stärker bekämpfen müssen als

bisher. Das ist mir ein persönliches Anliegen.“ Hier der Link zu der

Agentur: https://www.ksta.de/region/kinderpornographie-lka-verdoppelt

-zahl-der-ermittler-in-nrw-32528970

