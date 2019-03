Richtiger Umgang mit Wasser macht inÄthiopien Schule / Die CBM unterstützt Schüler-Initiativen, um Blindheit zu verhindern

Stolz zeigt Misganaw den Wassertank seiner Schule

in einem kleinen Dorf in Äthiopien. Der 15-Jährige ist in seiner

Klasse verantwortlich für ein Hygiene-Projekt, das von der

Christoffel-Blindenmission (CBM) gefördert wird. Das Projekt soll

dazu beitragen, die hoch ansteckende Augenkrankheit Trachom durch

rechtzeitige Vorbeugung auszurotten. Die bakterielle Infektion wird

über den direkten Kontakt mit den Schleimhäuten oder durch Fliegen

übertragen und kann unbehandelt zu Blindheit führen. In den

sogenannten „Anti-Trachom-Clubs“ lernen die Schüler daher, wie

wichtig es ist, sich regelmäßig das Gesicht zu waschen, damit sich

die Fliegen nicht darauf niederlassen. Zu ihren Aufgaben gehört auch,

regelmäßig die Schultoiletten zu reinigen. So werden die Fliegen erst

gar nicht angelockt und das Infektionsrisiko verringert sich. „Vor

dem Programm hatte ich keine Ahnung, was Trachom eigentlich ist“,

sagt Misganaw. „Und es hat mich erstaunt, dass diese Krankheit mit

einfachen Hygieneregeln vermieden werden kann.“ In seiner

Heimatprovinz Amhara ist Trachom so stark verbreitet wie kaum

irgendwo auf der Welt. Mehr als 62 Prozent der Bevölkerung sind

betroffen.

Wissen in die Familien und Dörfer tragen

Wo Wasser knapp ist, verwenden die Menschen das kostbare Nass in

erster Linie zum Trinken und Kochen. Regelmäßiges Waschen wird oft

vernachlässigt. Anlässlich des Weltwassertags am 22. März fordert die

CBM daher sauberes Wasser für alle. „Vor allem in Entwicklungsländern

ist die Versorgungslage schlecht“, sagt CBM-Vorstand Dr. Rainer

Brockhaus. „Sauberes Wasser muss für alle erreichbar und barrierefrei

zugänglich sein“, so Brockhaus. „Gleichzeitig ist es wichtig, dass

die Menschen ihr Hygieneverhalten verbessern, um vermeidbare

Behinderungen zu verhindern. Deshalb ist die Aufklärungsarbeit in den

Schulen so wichtig“, fügt er hinzu. Die CBM unterstützt allein in

Äthiopien 204 Schulclubs wie den von Misganaw.

Den Schülern kommt dabei auch eine wichtige Vermittlerrolle zu,

denn sie tragen ihr Wissen in ihre Familien und ihre Dörfer. So

schärfen sie das Bewusstsein der Gemeinschaft für Hygiene – und sind

damit der Motor eines nachhaltigen Wandels.

Mehr als 110 Jahre Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de.

