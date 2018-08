Ringelnatz-Abende unter freiem Himmel im Pfahlbaumuseum

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen lädt am 17. und 18. August ein zu zwei ganz besonderen Theaterabenden unter freiem Himmel. Unter dem Titel ?Nein, im Ernst, als ob das komisch wär…? treten Bernd Wengert und Rudi Hartmann gemeinsam am Ufer des Bodensees auf. Ein Schauspieler und ein Musiker bereiten einen Ringelnatz-Abend vor, aber das Publikum sitzt seltsamerweise schon da. Was tun? Sie proben einfach weiter ? aber es gibt noch vieles zu klären. Und so hören die Zuschauer nicht nur einige der besten Ringelnatz-Texte, sondern erfahren auch allerhand Anekdotenhaftes aus seinem Leben, das für das Programm eigentlich gar nicht vorgesehen war?

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, Strandpromenade 6, 88690 Uhldingen-Mühlhofen. Freitag, 17. August und Samstag, 18. August. Beginn: 20.00 Uhr. Einlass ab 19.30 Uhr. Dauer 2 Stunden. Eintrittspreis im Vorverkauf 14? über www.ticketino.com, Restkarten werden an der Abendkasse für 16? verkauft. Bei Rückfragen 07556/928900.