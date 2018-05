Roboter bis 2020 weltweit verdoppelt – Weltroboterverband IFR

Mehr als 3 Millionen Industrie-Roboter werden

laut Prognose der International Federation of Robotics bis 2020 in

den Fabriken der Welt im Einsatz sein. Damit dürfte sich der

operative Bestand innerhalb von sieben Jahren (2014-2020) mehr als

verdoppeln. Der technologische Wandel erfordert gleichzeitig eine

gezielte Aus- und Weiterbildung für die Beschäftigten. Knapp 70

Prozent der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass Robotik und

Automation die Chance bieten, qualifiziertere Arbeit zu erlernen. Das

hat eine weltweite automatica-Umfrage unter 7.000 Arbeitnehmern in

sieben Ländern ergeben.

„IT – wie beispielsweise die Prozessautomatisierung in der Robotik

– ist bei weitem der stärkste Treiber für die Neugestaltung von

Arbeitsplätzen“, kommentiert Junji Tsuda, Präsident der International

Federation of Robotics. „Unternehmen und Regierungen müssen

zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Arbeiter die

Fähigkeiten haben, die der technologische Wandel erfordert.“

Singapur investiert in SkillsFuture-Initiative

Eines der fortschrittlichsten Länder in Sachen Aus- und

Weiterbildung ist Singapur mit seiner SkillsFuture-Initiative: In

diesem Projekt werden die Arbeitgeber des Stadtstaats dazu

aufgerufen, Veränderungen, die sie in den nächsten drei bis fünf

Jahren erwarten, branchenspezifisch darzulegen und die erforderlichen

Qualifikationen zu ermitteln. Ihre Antworten fließen anschließend in

eine „Industrie-Transformations-Landkarte“ ein. Der einzelne

Arbeitnehmer bekommt mit diesem Papier eine Anleitung, in welche

Richtung er sich beruflich weiterbilden kann.

Für die praktische Umsetzung erhält jeder Singapurer im Alter von

über 25 Jahren seit Januar 2016 ein Guthaben von umgerechnet 345

US-Dollar. Dieses Geld lässt sich frei für die Bezahlung von

Trainingskursen verwenden, die von 500 anerkannten Anbietern,

einschließlich Universitäten und Onlinekursen der Erwachsenenbildung

(MOOC) durchgeführt werden.

IFR-Positionspapier- „Workplace of the Future“

Das IFR-Positionspapier „Workplace of the Future“ finden Sie hier:

https://bit.ly/2IV2xGR

IFR CEO Round Table am 20. Juni 2018 auf der automatica

Die International Federation of Robotics lädt die Presse für den

20 Juni 2018 von 09:15 bis 11:15 Uhr zum IFR CEO Roundtable auf die

automatica nach München ein. Zum Thema „Robots and AI: Vision and

Reality“ werden die CEOs von KUKA, ABB und FANUC mit Experten von der

Universität Neapel und DHL diskutieren.

Bitte melden Sie sich an unter: Carsten.Heer@econ-news.de, Tel.

+49 40 82244284

automatica-trend-index 2018

Für den automatica-trend-index wurden im Januar 2018 insgesamt

7.000 Arbeitnehmer in den USA, China, Japan, Deutschland,

Frankreich, Großbritannien und Italien über ein

Marktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ befragt (je

N=1.000). automatica – die Weltleitmesse für Robotik und Automation –

findet vom 19. Bis 22. Juni in München statt.

Über die IFR

The International Federation of Robotics: www.ifr.org /

www.worldrobotics.org

Das IFR Statistical Department veröffentlicht jedes Jahr zwei

Studien zur Robotik:

World Robotics – Industrieroboter: Dieser einzigartige Bericht

liefert weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen

Tabellen und ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält

statistische Daten aus circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach

Anwendungsbereichen, Industriesektoren, Roboterarten und anderen

technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für ausgewählte Länder

sind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Trends bei

Roboterdichte, z.B. die Anzahl von Robotern auf je 10.000

Beschäftigte in relevanten Sektoren, werden ebenfalls dargestellt.

World Robotics – Serviceroboter: Dieser einzigartige Bericht

liefert weltweite Statistiken über Serviceroboter, Marktanalysen,

Fallstudien und internationale Forschungsstrategien zu

Servicerobotern. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit unserem

Partner Fraunhofer IPA, Stuttgart erarbeitet.

