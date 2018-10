Roger Garaudy – Verheißung Islam – Eine erkenntnisreiche Annäherung an den Islam

Der lslam übt auf einige Menschen im Westen eine immense Faszination aus, doch ein Großteil weiß nicht allzu viel über dessen Geschichte und vor allem kaum etwas über den Einfluss, den der Islam historisch gesehen auf die westliche Gesellschaft und Geistesgeschichte hatte. Vor allem offiziell wird es kaum erwähnt, dass die islamische Zivilisation auf den Westen einen immensen Einfluss hatte. Das vorliegende Buch will die Leser mit Fakten aufklären und zeigen, dass der Westen sich nicht nur durch das vorherrschende zweifache, griechisch-römische und jüdisch-christliche Erbe definieren sollte.

In seinem Buch „Roger Garaudy – Verheißung Islam“ belegt Roger Garaudy auf der Grundlage von historischen Quellen, dass der Westen unbestreitbar von einem Dritten Erbe, nämlich dem Islam, tiefgreifend geprägt worden ist. Es handelt sich bei diesem Buch laut dem Autor jedoch nicht um ein Geschichtsbuch, sondern um eine neue Annäherung an den Islam und darüber hinaus an das, was man gemeinhin die Dritte Welt nennt, wo sich das Geschick der Welt abspielt. Die bereit gestellten Informationen sind sehr aufschlussreich und erlauben den Lesern, sich ihre eigene Meinung über den Einfluss des Islams zu bilden.

„Roger Garaudy – Verheißung Islam" von Roger Garaudy ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-7261-9 zu bestellen.

