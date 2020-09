Über die Propaganda der Begriffe “Terror” und “Dschihad” – Eine philosophische und theologische Evaluation

In der heutigen Zeit sieht man überall Schlagworte wie Dschihadisten, Islamisten, Salafisten oder Muslimbruderschaft. Gewaltbereite Menschen, die sich selbst als Muslime bezeichnen, behaupten oft, dass sie sich bei ihren gewalttätigen Handlungen auf die Aussagen aus dem Qur ?an stützen. Aus diesem Grund hat der Qur ?an am Ende des Tages keinen besonders guten Ruf und wird als Hauptschuldiger angesehen. Nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung recherchiert auf eigene Faust in unterschiedlichen Quellen, um die Wahrheit heraus zu finden. Das kollektive Gedächtnis interessiert sich meist nicht mehr für Tatsachen und nimmt nur die “Informationen” wahr, die ihm in den Massen- und diversen sozialen Medien angeboten werden.

Das Buch “Über die Propaganda der Begriffe “Terror” und “Dschihad”” von C. Taslaman regt in gewissem Maße das kollektive Gewissen an und behandelt einige der Aussagen des Qur ?ans. Es widmet sich auch gleichzeitig der Scheinargumente der gewaltbereiten sich Muslime nennenden Menschen und trägt somit positiv zu einem friedlichen Leben auf der Erde bei. Dieses Buch wurde bereits in verschiedene Sprachen übersetzt und mit der Veröffentlichung im deutschen Sprachraum soll ein konstruktiver Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet werden.

"Über die Propaganda der Begriffe "Terror" und "Dschihad"" von C. Taslaman ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11006-9 zu bestellen.

