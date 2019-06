RTL/n-tv-Trendbarometer FORSA-AKTUELL: Grüne drei Prozentpunkte vor CDU/CSU – Habeck schlägt Kramp-Karrenbauer und Scholz bei der Kanzlerfrage

Grüne auf Platz 1 / Union nur noch 24 Prozent / SPD

gleichauf mit AfD

Die Erfolgswelle der Grünen, die im RTL/n-tv-Trendbarometer

erstmals in der Woche nach der Europawahl zur stärksten Partei in

Deutschland wurden, hält unvermindert an. Gegenüber der Vorwoche hat

sich der Vorsprung vor der CDU/CSU auf drei Prozentpunkte vergrößert.

Die Union sinkt auf einen historischen Tiefstand von 24 Prozent

(minus 2 Prozentpunkte). Sie liegt damit sogar unter den Werten, die

im Februar 2000 nach der Diskussion über Helmut Kohl und den

Spendenskandal gemessen wurden. Die SPD liegt unverändert bei 12

Prozent, gleichauf mit der AfD (plus 1 Prozentpunkt). Die Linke

verbessert sich um einen Prozentpunkt.

Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgende

Stimmverteilung: CDU/CSU 24 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 12

Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 27 Prozent (8,9%),

Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 9 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 18 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

Woher kommt der Zulauf zu den Grünen? 25 Prozent der

Grünen-Sympathisanten stammen aus dem Lager der Nichtwähler, 27

Prozent haben zuvor CDU oder CSU und 34 Prozent SPD gewählt. Die

Grünen sind nach wie vor eine „West-Partei“: In Westdeutschland

kommen sie auf 30, im Osten auf 15 Prozent. 33 Prozent der Frauen

wählen grün, aber nur 21 Prozent der Männer. Die Grünen Anhänger

stammen überwiegend aus den oberen Bildungsschichten: 32 Prozent von

ihnen haben Abitur oder Hochschulstudium, 16 Prozent haben einen

Hauptschulabschluss.

Grüne auch bei Kompetenzfrage vor der Union

Auch bei der Einschätzung der politischen Kompetenz der einzelnen

Parteien überflügeln die Grünen im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer

die Union. 19 Prozent der Bundesbürger trauen den Grünen zu, mit den

Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden – das sind zwei

Prozentpunkte mehr als in der Woche nach der Europawahl. Der CDU/CSU

trauen das nur noch 16 Prozent zu (minus ein Prozentpunkt gegenüber

der Vorwoche). Der SPD billigen nur noch 2 von 100 Wahlberechtigten

politische Kompetenz zu.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Die Grünen profitieren weiterhin von der höheren

Wählermobilisierung, von der Selbstzerfleischung der SPD und vom

Versuch der CDU, die Grünen beim Bemühen um den Klimaschutz zu

übertrumpfen. Doch den Status einer wirklichen Volkspartei haben sie

trotz hoher Sympathiewerte noch nicht erreicht.“

Kanzlerfrage: Habeck schlägt AKK und Scholz

Könnten die Deutschen ihre Bundeskanzlerin oder ihren

Bundeskanzler direkt wählen, hätte Grünen-Chef Robert Habeck im

aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer bessere Chancen als CDU-Chefin

Annegret Kramp-Karrenbauer und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

„AKK“ verliert gegenüber der Vorwoche weiter an Sympathien. Bei der

Alternative Scholz würden sich 28 Prozent für den Finanzminister und

19 Prozent für Kramp-Karrenbauer entscheiden (minus zwei

Prozentpunkte). Sie fällt damit erstmals unter die 20-Prozent-Marke.

Robert Habeck würde „AKK“ mit 34 zu 21 Prozent schlagen. Auch

gegen Olaf Scholz läge Habeck mit 28 zu 23 Prozent vorn. Allerdings

würden sich bei der Alternative Kramp-Karrenbauer 41 Prozent, bei der

Alternative Scholz 47 Prozent der Grünen-Anhänger nicht für Habeck

entscheiden.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„An einen grünen Kanzlerkandidaten müssen sich die Bundesbürger erst

noch gewöhnen. So kommt es, dass Habecks Rückhalt selbst bei den

Anhängern der Grünen eher noch verhalten ist.“

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zur Partei- und Kanzlerpräferenz sowie zur Kompetenz der

Parteien wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom

3. 6. – 7. 6. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.

Datenbasis: 2.501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5

Prozentpunkte.

