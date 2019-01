Rüdiger Nehberg startet neue Kampagne für den Schutz der Mädchen in Guinea-Bissau

Mit seiner Menschenrechtsorganisation TARGET e.V.

startet Rüdiger Nehberg eine weitere Kampagne für ein Ende der

genitalen Verstümmelung von Mädchen und Frauen in Guinea-Bissau.

„Der jahrtausendealte Brauch der Genitalverstümmelung von Mädchen

wird immer auch und fälschlicherweise mit Religion begründet. Deshalb

arbeiten wir mit Imam-Teams gegen das Verbrechen, denn die meisten

der Betroffenen sind Muslimas“, erklärt Nehberg seine Strategie. Im

westafrikanischen Guinea-Bissau werden in den kommenden Monaten zwei

von TARGET e. V. geschulte Teams in die Städte und teilweise schwer

zu erreichenden Dörfer reisen und die Menschen aufklären.

In Guinea-Bissau ist fast jedes zweite Mädchen genital

verstümmelt. Der genitalen Verstümmelung folgen lebenslange, oft

massive körperliche und psychische Schädigungen.

TARGET e. V. setzt sich in Kooperation mit höchsten Islamgelehrten

erfolgreich für ein Ende von FGM vor Ort in verschiedenen Ländern

Afrikas ein. „Wenn in den Herkunftsländern die Verstümmelung von

Mädchen und Frauen aufhört, werden auch die hier in Deutschland

lebenden Töchter von Migranten und Flüchtlingen geschützt sein, denn

an dieser unfassbaren Tradition wird maßgeblich durch Unwissenheit

und den Druck der Familien festgehalten,“ so Annette Nehberg-Weber

von TARGET e.V.

Pressekontakt und Interviewanfragen:

Annette Nehberg-Weber

+49 4154 999940

www.target-nehberg.de

info@target-nehberg.de

Fotos zu dieser Pressemitteilung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage

via E-Mail an info@target-nehberg.de zur Verfügung.

Original-Content von: TARGET Rüdiger Nehberg, übermittelt durch news aktuell