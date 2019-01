Eine Million Euro für über 1500 Schulen / Schulförderwettbewerb SpardaImpuls 2018

Die Jury des Schulförderwettbewerbs SpardaImpuls

hat entschieden und am 29. Januar 2019 neun Schulprojekte mit

insgesamt 15.000 Euro ausgezeichnet. Damit geht der bereits zum

fünften Mal stattgefundene Schulförderwettbewerb der Stiftung Bildung

und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg zu Ende. Allein in

2018 wurden im Rahmen des Wettbewerbs 250 Grundschulen aus

Baden-Württemberg mit insgesamt 200.000 Euro unterstützt. Über

150.000 Besucher haben über die Entscheidung mit abgestimmt – so

viele wie nie zuvor. Seit Beginn des Wettbewerbs wurden 1.531

Schulprojekte in Baden-Württemberg mit insgesamt über einer Million

Euro unterstützt.

„Wir sind begeistert, wie viele einzigartige und tolle Projekte

auch bei diesem Wettbewerb bei SpardaImpuls eingereicht wurden.

Gleichzeitig bin ich froh, nicht in der Haut der Jury gesteckt zu

haben, um nochmal besonders förderungswürdige Projekte für die

Jurypreise auszuwählen“, leitet Martin Hettich,

Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Bildung und Soziales der

Sparda-Bank Baden-Württemberg, die Jurysitzung ein. Neben der

Bürgerabstimmung, bei der in 2018 bereits 185.000 Euro verteilt

wurden, werden zusätzlich jedes Jahr bei SpardaImpuls noch Jurypreise

in drei Kategorien mit insgesamt 15.000 Euro vergeben. Im nun zu Ende

gegangenen Wettbewerb konnten Projekte in den Kategorien „Soziales“,

„Bewegung“ und „Kreativität“ eingereicht werden. Für jede Kategorie

standen ein Jurymitglied und eine Fördersumme von jeweils 5.000 Euro

zur Verfügung.

„Bei 93 Projekten, die in der Kategorie „Soziales“ eingereicht

wurden, ist mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen“,

leitet Gitta Haucke, Jurymitglied in der Kategorie „Soziales“ und

Geschäftsführerin von Herzenssache e.V., ihre Entscheidung ein.

„Dennoch haben mir drei Projekte besonders gut gefallen“. Die größte

Förderung mit 3.000 Euro erhielt dabei das Projekt „Digital – ja

klar“ der Erich Kästner Schule in Lörrach, die sich mit dem Geld

digitale Endgeräte anschaffen und damit einen Schwerpunkt auf

Medienbildung und Medienkompetenz setzen wollen. Weitere

Unterstützung von Herzenssache in Höhe von jeweils 1.000 Euro

erhielten die Malteserschule in Heitersheim mit ihrem Projekt „Unsere

Hühner-AG“ und das, sich für einen sauberen Ozean stark machende,

Projekt „Die Ozean-Detektive“ der Grundschule Winnenden-Höfen.

Neben Herzenssache, der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und

Sparda-Bank, bestand das Jurygremium zudem aus der Kinderturnstiftung

Baden-Württemberg (Kategorie „Bewegung“), vertreten durch den

Geschäftsführenden Vorstand Susanne Weimann, und der Christoph

Sonntag Stiphtung (Kategorie „Kreativität“), vertreten durch

Christoph Sonntag. Auch Christoph Sonntag, deutscher Kabarettist und

Gründer der Christoph Sonntag Stiphtung, ist der Umgang mit digitalen

Medien als Schlüsselkompetenz wichtig, weswegen er in der Kategorie

„Kreativität“ 2.000 Euro an das Projekt „Trickfilme in der

Grundschule – Umgang mit digitalen Medien“ der Grundschule in

Neidlingen vergab. Die Hardbergschule in Mosbach mit ihrem

Theater-Projekt „Die Welt ist eine Bühne und du führst Regie“ und die

Grundschule Hardt in Schwäbisch Gmünd mit ihrem Projekt „Die

Kulturdetektive“, ein Projekt zur kulturellen Bildung von u.a.

besonders förderbedürftigen Kindern, erhielten jeweils 1.500 Euro.

„Viele Kinder wachsen in bildungsfernen Elternhäusern auf und haben

kaum Gelegenheit, mit Kunst und Kultur in Berührung zu kommen –

obwohl das für die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig ist.“,

begründet Christoph Sonntag die Auswahl der Jury in der Kategorie

„Kreativität“.

Susanne Weimann, Geschäftsführender Vorstand der

Kinderturnstiftung Baden-Württemberg, vergab jeweils 1.500 Euro an

das Projekt „Beweg Dich – Einfach, die Pausenspiel-Experten“ der

Grundschule Rommelsbach und an „Gesundheitsprävention im Schulalltag

– unser mobiles Fitness-Studio“, ein Projekt der Grundschule Wiechs

in Schopfheim. 2.000 Euro gingen an eine Initiative, die sich um die

Therapieverbesserung von Schülern mit Behinderung bemüht. „Neue

Therapieräder für Schüler mit körperlicher Behinderung“ heißt das

Projekt der Rohräckerschule in Esslingen. Die Auswahl der in der

Kategorie „Bewegung“ durch die Jury ausgezeichneten Projekte

begründet Susanne Weimann: „Kinder sitzen heutzutage viel zu viel.

Bei allen drei Projekten haben uns von der Kinderturnstiftung die

Ideen, wie die Bewegung von Kindern in ihrem Alltag bestmöglich

gefördert wird, überzeugt.“

1.531 innovative Schulprojekte in Baden-Württemberg wurden bereits

von der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank

Baden-Württemberg mit insgesamt 1,1 Millionen Euro unterstützt –

immer unter Mitbestimmung der Bürger. Denn: Jedes Jahr können die

Bürger auf spardaimpuls.de mitentscheiden, welche der eingereichten

Schulprojekte gefördert werden sollen. Die 250 Schulen mit den

meisten Stimmen erhielten in 2018 eine Förderung zwischen 250 Euro

und 4.000 Euro. „Wir sind gespannt, welche herausragenden

Schulprojekte uns beim nächsten SpardaImpuls erreichen werden“, so

der Stiftungsratsvorsitzende Martin Hettich. Denn bereits im

Spätsommer 2019 ist ein neuer Start des Schulförderwettbewerbs

SpardaImpuls geplant.

Über die Stiftung Bildung und Soziales

Die Stiftung Bildung und Soziales ist eine von vier Stiftungen der

Sparda-Bank Baden-Württemberg. Sie kümmert sich um gesellschaftliche

Belange im Bundesland. Seit vielen Jahren engagiert sich die Stiftung

für soziale Einrichtungen und Projekte, die sich um Kinder,

Jugendliche und Menschen mit Behinderung und Krankheit kümmern. Die

Stiftung versteht sich dabei nicht als bloßer Geldgeber, sondern

macht sich für eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure stark und

fördert über eigene Projekte das Gemeinwohl. Die Stiftung setzt sich

besonders für bildungsrelevante Projekte ein, die beispielsweise die

Förderung gesunder Ernährung, die Vermittlung von Medienkompetenz

oder die Förderung innovativer Lernmethoden zum Inhalt haben. Die

Sparda-Bank Baden-Württemberg ist Trägerin der Stiftung Bildung und

Soziales und verbindet damit ihr Engagement für die Menschen und die

Region, in der sie verwurzelt ist.

Pressekontakt:

Andreas Küchle, Pressesprecher

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Am Hauptbahnhof 3, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711/2006-1162, Telefax: 0711/2006-3200

Email: andreas.kuechle@sparda-bw.de, www.sparda-bw.de,

www.spardawelt.de

Original-Content von: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, übermittelt durch news aktuell