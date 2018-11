Rupprecht/Albani: Neuer Schwung in beruflicher Bildung

CDU/CSU-Bundestagsfraktion initiiert

Bundeswettbewerb zur Stärkung der beruflichen Bildung

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Zuge der

Haushaltsaufstellung den Bundeswettbewerb „Innovationscluster für

eine exzellente berufliche Bildung“ eingebracht und die

Bundesregierung aufgefordert, bereits 2019 mit der Umsetzung zu

beginnen. Über den Wettbewerb sollen innovative und strukturbildende

Aus- und Weiterbildungskonzepte entwickelt werden, um die berufliche

Bildung zukunftsfest zu machen und die Gleichwertigkeit dualer und

akademischer Bildung zu unterstützen. Mit rund 150 Millionen Euro

sollen mindestens 15 regionale Kooperations-Cluster über einen

Zeitraum von 4 Jahren gefördert werden. Hierzu erklären der bildungs-

und forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Albert Rupprecht, und der zuständige Berichterstatter,

Stephan Albani:

Albert Rupprecht: „Die Innovationscluster sind der Startschuss für

ein neues Niveau in der beruflichen Bildung in Deutschland. Mit

unserer neuen Initiative wollen wir den Menschen in den Regionen mehr

moderne Ausbildungsmöglichkeiten anbieten, die auch in das örtliche

Unternehmensumfeld passen. Mir kommt es darauf an, dass wir mit dem

Wettbewerb neue Strukturen in Deutschland aufbauen und der

Zusammenarbeit aller Akteure neuen Schub geben. Der Wettbewerb steht

allen Regionen in Deutschland offen, denn wir sind davon überzeugt,

dass es überall gute Ideen gibt, unabhängig vom aktuellen

Entwicklungsstand. Da ist immer noch Luft nach oben.“

Stephan Albani: „Wir wollen die Bildungschancen aller verbessern –

sei es im Sinne der Mobilität, Durchlässigkeit und dem Zusammenwirken

aller Beteiligten – durch neue Konzepte für eine exzellente

berufliche Bildung. Die Zukunftsfähigkeit der Berufsbildung gilt es

angesichts aktueller und kommender Herausforderungen, wie der

Digitalisierung, zu erhalten. Wir müssen in der beruflichen Bildung

neu, anders und vor allem innovativer denken. Es reicht nicht,

Probleme hier immer wieder anzusprechen, ohne neue Ideen

einzubringen. Wir wollen hiermit durch einen offenen Wettbewerb die

Möglichkeit bieten und alle beteiligten Akteure in der beruflichen

Bildung ermutigen mitzuwirken.“

