Vaatz/Staffler: Berufliche und akademische Bildung sind gleichwertig

Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der

digitalen Arbeitswelt“ konstituiert

Am heutigen Donnerstag, 27. September 2018, hat sich im Deutschen

Bundestag die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen

Arbeitswelt“ konstituiert. Dazu erklären der stellvertretende

Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Arnold Vaatz, und die

Obfrau der Unionsfraktion in der Enquete-Kommission, Katrin Staffler:

Arnold Vaatz: „Heutzutage beobachten wir zahlreiche

Passungsprobleme zwischen den verfügbaren Ausbildungsplätzen und den

Berufswünschen junger Menschen. Gleichzeitig haben sich die

Anforderungen an Auszubildende in den vergangenen Jahren dramatisch

verändert. Es ist daher dringend erforderlich, dass wir

Handlungsfelder aufzeigen, die uns helfen, dieser Entwicklung auf

unserem Arbeitsmarkt entgegenzutreten. Das ist auch das Ziel der

eingesetzten Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen

Arbeitswelt“.

Wir wollen mit der Enquete-Kommission insbesondere erreichen, dass

sich die Attraktivität der beruflichen Ausbildung erhöht. Das heißt

für die CDU/CSU-Fraktion vor allem, dass die berufliche und

akademische Ausbildung dieselbe Achtung und Wertschätzung in der

Gesellschaft verdienen.

Es ist natürlich auch notwendig, gemeinsam zu überlegen, wie

Berufsschulen junge Menschen auf einen digitalen Arbeitsmarkt

bestmöglich vorbereiten. Dafür benötigen wir hochqualifizierte

Lehrkräfte mit digitalen Kompetenzen. Zudem müssen wir definieren,

welche Rahmenbedingungen die ausbildenden Betriebe beachten müssen,

um mehr und attraktivere Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen zu

können.“

Katrin Staffler: „Die berufliche Bildung ist einer der wichtigsten

Grundpfeiler unserer wirtschaftlichen Stärke und deshalb ein echtes

Zukunftsthema. Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen

Wandel. Vor allem die Digitalisierung verändert die Anforderungen an

betriebliche Strukturen, Berufsbilder und

Qualifikationsanforderungen.

Es ist aber nicht nur der digitale Wandel, der eine strukturelle

Veränderung unserer beruflichen Ausbildung notwendig macht. Wir sehen

außerdem, dass immer weniger Kleinst- und Kleinbetriebe ausbilden und

gleichzeitig händeringend nach Fachkräften suchen. Der

CDU/CSU-Fraktion ist bei diesem Thema eine Sache besonders wichtig:

Wir müssen eine Veränderung in den Köpfen der Menschen herbeiführen

und immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die berufliche und

akademische Bildung gleichwertig sind!

Die Schaffung der Enquete-Kommission ist dabei ein wichtiger

Schritt in die richtige Richtung. Sie bietet die ideale Plattform,

darüber nachzudenken, wie wir die berufliche Aus- und Weiterbildung

insbesondere in Zeiten der Digitalisierung weiterentwickeln und

modernisieren können.“

