Westfalenpost: Null Toleranz? / Kommentar von Martin Korte zur Gewalt von Fußball-Fans

Wer schon einmal in einem Zug mit emotional (und

alkoholisch) geladenen Fußball-Fans gesessen hat, der kennt das

Gefühl: Angst! Bloß kein falsches Wort, bloß keinen Augenkontakt.

Sonst drohen Prügel. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass

Anarchie-ähnliche Zustände eintreten, sobald Menschen in Massen an

bestimmten Orten glauben, sie könnten machen, was sie wollen. Das ist

falsch. Der Staat darf das Gewaltmonopol nicht zur Disposition

stellen – weder bei gewalttätigen G20-Demos linksautonomer

Extremisten noch bei Fußball-Fans, die in Zügen durch Deutschland

fahren. Mag sein, dass die privaten Transportunternehmen dort das

Hausrecht ausüben; sie sind aber offenbar mit der Gewährleistung der

Sicherheit überfordert. Bund und Land haben das Schlagwort „Null

Toleranz“ entdeckt; von diesem Anspruch dürfen bestimmte

gesellschaftliche Phänomene nicht ausgeschlossen werden. Die Politik

steht in der Verantwortung. Fußball-Fans werden sagen: Das ist doch

alles übertrieben. Senioren und Familien mit Kindern sehen das ganz

anders.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell