Saarbrücker Zeitung: AfD will doch keine „Dexit“-Partei sein – Antwort im Wahl-O-Maten geändert

Die AfD hat ihre Position zu einem möglichen

Austritt Deutschlands aus der EU im Wahl-O-Maten der Bundeszentrale

für Politische Bildung kurzfristig geändert. Nach Recherchen der

„Saarbrücker Zeitung“ (Montagausgabe) wurde die Aussage „Deutschland

soll aus der Europäischen Union austreten“ in den ersten Tagen nach

dem Start der Plattform am 3. Mai zunächst noch mit dem Votum „stimme

zu“ der AfD zugeordnet. Dies wurde Anfang der Woche geändert in

„neutral“. Die Bundeszentrale bestätigte den Vorgang und wies darauf

hin, dass die Parteien selbst bestimmen, welche Antwort auf sie

zutrifft. Sie bekämen die Fragen zu diesem Zweck vor der

Veröffentlichung des Wahl-O-Maten übermittelt und könnten ihre

Zuordnung auch später noch ändern, was die AfD in diesem Fall getan

habe. Ähnliches sei früher auch schon bei größeren Parteien

vorgekommen, sagte der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger,

der „Saarbrücker Zeitung“. Krüger: „Das Risiko besteht natürlich

darin, dass man die Nutzer irritiert.“

